Восемь полицейских пострадали в ходе столкновений с манифестантами в Париже. Там проходила акция против законопроекта «О глобальной безопасности». Как сообщила полицейская префектура города, задержаны 64 человека. По данным МВД Франции, всего в дне общенационального протеста участвовали свыше 52 тысяч человек. Из них 5 тысяч в столице. Это значительно меньше, чем на предыдущей акции 28 ноября, когда полиция насчитала в Париже 46 тысяч, а в целом по стране 133 тысячи манифестантов. Организаторы говорят о 500 тысячах.

Сегодня акции прошли почти в ста городах Франции. Протестующие выступают против статьи, принятого Национальным собранием в конце ноября в первом чтении законопроекта, которая фактически запрещает снимать полицейских при исполнении. Такие ограничения восприняты общественностью, в том числе журналистами, как нарушение права на свободу печати.

Корень проблемы кроется не в конкретном законопроекте, а в остром социальном кризисе во Франции. Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Он назвал протесты последних месяцев во Франции очень тревожным явлением. Такого накала беспорядков, по мнению эксперта, не было никогда.