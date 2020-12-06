Бывший нападающий сборной СССР по футболу Виктор Понедельник скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщила в «Фейсбуке» его дочь Анастасия.

Виктор Понедельник — чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР. В финальном матче против команды Югославии он забил головой победный гол в дополнительное время. Игра завершилась со счетом 2:1. Этот гол называют «золотым» и самым важным в истории российского футбола. Вместе со сборной Понедельник также завоевал серебро чемпионата Европы 1964 года. Всего он провел в составе команды СССР 29 матчей и забил 20 голов. Завершил спортивную карьеру в 29 лет из-за ухудшения здоровья.

Оставшиеся матчи 17-го тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике.