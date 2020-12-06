В Москве за сутки умерли 72 человека с коронавирусом. Общее число жертв заболевания в столице выросло до 9349, передает оперативный штаб. За последние сутки в городе выявили рекордное число заразившихся — около 8 тысяч. Всего с начала пандемии зарегистрировано свыше 640 тысяч инфицированных.

Накануне в Москве началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V», разработанным московским Центром имени Гамалеи. Первыми прививку получат лица из групп риска, в том числе медики, учителя и соцработники. Власти неоднократно отмечали, что она будет добровольной. Однако, в СМИ и соцсетях появляется информация о принуждении госслужащих к вакцинации.