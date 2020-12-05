Обвиняемые в убийстве сестры Хачатурян могут стать потерпевшими в новом уголовном деле в отношении их отца – адвокат

Обвиняемые в убийстве сестры Хачатурян могут стать потерпевшими в новом уголовном деле в отношении их отца. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Алексей Липцер.

«Было вынесено постановление Басманного суда, суд признал незаконными действия следователя, который вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Родственники Михаила Хачатуряна настаивают на возбуждении уголовного дела в отношении него и будут пытаться добиться его реабилитации в рамках возбужденного уголовного дела. Девушки, наши подзащитные, будут признаны потерпевшими в рамках этого уголовного дела. Дальше Следственный комитет будет устанавливать виновность либо невиновность Хачатуряна», — сказал он.

Адвокат добавил, что пока сложно сказать, как новое дело отразится на текущих рассмотрениях.

Сестер Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве в убийстве по предварительному сговору отца – 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело обнаружили 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами груди и шеи. Сестры дали признательные показания. Защита настаивает, что сестры жили в условиях психотравмирующей ситуации и действовали в пределах необходимой самообороны. Адвокаты подчеркивают, что М.Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и применял сексуальное насилие.

Крестине и Ангелине Хачатурян грозит наказание на срок от восьми до 20 лет заключения. В ходе следствия младшая сестра Мария Хачатурян была признана невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривают отдельно.