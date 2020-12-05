Юристам не дают ознакомиться с материалами дела физика Губанова, обвиняемого в госизмене – адвокат

Юристам не дают ознакомиться с материалами дела физика Губанова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Ольга Динзе.

«В предоставлении материалов для ознакомления мне отказали, копию постановления суда также не выдали, поскольку у меня нет разрешения следователя. Это незаконно и нарушает как мои права, так и права моего доверителя. Мы будем обжаловать постановление суда с учетом имеющейся у нас информации, а также информации об очень плохом состоянии здоровья Анатолия Александровича», — сказала она.

О.Динзе отметила, что планирует вступить в дело со следующий недели.

«Я надеюсь, что тот прессинг, который, как я предполагаю, сейчас оказывается на Анатолия Александровича, не возымеет своего действия, и он даст свое добровольное согласие на осуществление его защиты мной и адвокатом Дмитрием Динзе», — заключила она.

Ученый Анатолий Губанов арестован по делу о государственной измене в четверг 3 декабря. По сведениям СМИ, А.Губанов работал в области гиперзвуковых технологий и вместе с коллегами выполнял заказ Фонда перспективных исследований. Информация об уголовном деле в отношении А.Губанова засекречена. Сообщалось, что арестованный работал в Московском физико-техническом институте, однако ректор вуза Николай Кудрявцев сказал, что преподавательская деятельность не была его основной работой.