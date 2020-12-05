В Ярославле полиция отвезла участников семинара об активизме в наркодиспансер

Поводом для задержания, по меньшей мере, 11 человек, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», послужило заявление о якобы наличии на лекции запрещенных веществ. Организаторы ярославского семинара «Азбука активизма» считают, что его намеренно сорвали. По словам одного из задержанных Алексея Сергеева, с ними полиция обращалась жестко: участников встречи поставили к стене и изъяли у них значки «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие».

Как отмечается, в результате большинство из них отпустили без составления протоколов и объяснения причины задержания. В полицейской машине после освидетельствования на наркотики, впрочем, остаются три лектора. По какой причине – не известно. Сергеев, помимо этого, отметил, что в зал семинара приходили сотрудники Роспотребнадзора – по его мнению, представители ведомства могут оштрафовать организаторов лекции из-за того, что не все были в маске. При этом активист уверяет, что дистанция между зрителями составляла несколько метров.

В полиции задержание участников семинара по активизму не комментируют.