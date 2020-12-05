Члену московской ОНК Меркачевой не удалось посетить в «Лефортово» ученого Анатолия Губанова, обвиняемого в госизмене

Члену московской ОНК Еве Меркачевой не удалось посетить в СИЗО Лефортово ученого Анатолия Губанова, который обвиняется в госизмене. В интервью ТАСС она рассказала, что в камеры правозащитников не пускают из-за карантина, а вывести к ним самого Губанова сотрудники изолятора отказались, объяснив это тем, что он, якобы, отказался общаться членами комиссии. Так ли это на самом деле, Меркачева не знает. Ранее сообщалось, что спецслужбы засекретили всю информацию по уголовному делу Губанова.

Сторона защиты ученого-физика Анатолия Губанова подаст жалобу на его арест. В то же время, юристам не дают ознакомиться с материалами дела. Об этом «Эху Москвы» сообщила адвокат Ольга Динзе. Адвокаты также потребуют от суда принять во внимание факт плохого состояния здоровья ученого, добавила Ольга Динзе.