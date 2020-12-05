Дональд Трамп подписал так называемый «акт Родченкова»

Это закон подразумевает уголовную ответственность за международный сговор и мошенничество, связанные с допингом. Как сообщается на сайте Белого дома, закон распространяется на международные соревнования, в которых участвуют представители США и еще как минимум трех стран и проводятся по правилам Всемирного антидопингового агентства. За нарушение закона предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы и штраф от 250 тысяч долларов для физлиц и до миллиона для всех остальных. На спортсменов «Акт Родченкова», названный по имени экс-директора Московской антидопинговой лаборатории, не распространяется.
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