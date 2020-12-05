Z Архив новостей новости
5 1 6 1232
18:36, 05 декабря 2020

Власти турецкой Антальи, несмотря на карантинные меры, позволили жителям покинуть свои дома во избежание их обрушения

Власти турецкой Антальи, несмотря на карантинные мероприятия, позволили жителям покинуть свои дома во избежание их обрушения. Сегодня у берегов Турции произошло землетрясение. Губернатор провинции утверждает, что сообщений о каких-либо разрушениях не поступало, однако жителям разрешили выходить на улицу и находится у своих домов. В выходные дни на всей территории Турции действует комендантский час в рамках борьбы с коронавирусом.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 30 ноября Поздравить…

5 323 6 7054 30.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Спусковой крючок для США Кто бы ни стоял за убийством Мохсена Фахризаде, его можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе, как и на то, чтобы спровоцировать жесткую реакцию Ирана…

5 193 6 14320 28.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«С волками жить, по волчьи выть» — это не про Россию Так и хочется предложить сейчас российским властям загонять под санкции первых лиц работающих в России зарубежных СМИ, позволяющим себе критически комментировать наши дела…

5 146 6 10385 04.12
Интервью Интервью

Александр Бен Цви гость: Александр Бен Цви Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в России

Нас обвиняют всегда, надо сказать это очень четко. У Ирана есть чуть-чуть больше врагов, чем только Израиль. То есть у них это Usual Suspects… я даже не знаю, как это красиво выразить по-русски — козлы отпущения…

5 262 6 19862 02.12
#слушать 44:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Каждому заболевшему коронавирусом нужно выплачивать пособие Необходимо требовать от властей увеличения материальной поддержки пострадавших от эпидемии граждан…

5 99 6 10426 29.11
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Третий срок президента Обамы В США считается, что Псаки хорошо справлялась со своими обязанностями, но в глазах россиян, создалась другая картина. Конечно в силу своей должности она делала заявления, которые очень не нравились Кремлю…

5 49 6 5168 13:42
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Представители Юго-Востока Украины имеют собственное мнение и право его выражать Вчера в Совбезе ООН состоялось первое обсуждение ситуации на Украине с участием представителей ее Юго-Востока. Увы, в дискуссии не принимали участие ни официальный Киев, ни его западные покровители…

5 64 6 7170 03.12
Блоги

Лида Мониава заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком»

Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…

5 64 6 7863 29.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Какого цвета будут звезды у иностранных агентов? Для «американских агентов» — белые, как на флаге США. А для «европейских» — желтые. Как на флаге Евросоюза…

5 147 6 18714 29.11
Блоги

+ Трейлер фильма о Зое Космодемьянской Трейлер фильма о Зое Космодемьянской В прокат фильм «Зоя» выйдет 28 января 2021 года…

5 60 6 7979 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…

5 122 6 17516 03.12
8читать ;смотреть
Блоги

Высказывания Навального в эфире «Эха Москвы» проверяют на наличие призыва к экстремизму По данным источника в правоохранительных органах, Алексей Навальный призвал к насильственному изменению конституционного строя…

5 51 6 7355 01.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Стратегия позора по Кислице Киев хочет усидеть на всех стульях зала ГА ООН сразу: с одной стороны, ежегодно с 2014 г. голосуя против принимаемых по инициативе России резолюций Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, с другой — строя из себя жертву…

5 98 6 14848 03.12
Блоги

Кусок эфира

Сергей Удальцов: Войска НАТО нам здесь не нужны. Справимся своими силами В отношении России консолидировано американское общество. Элиты негативно относятся, по крайней мере, к режиму Путина. У них четкая установка режим Путина демонтировать, по крайней мере – помогать этому демонтажу…

5 91 6 14079 02.12
Блоги

Леонид Гозман политик

Обращение к друзьям в Беларуси Мало в мире примеров такого бесстрашия и верности своим принципам, которые демонстрируете вы в противостоянии со злом, воплощенным сегодня вашим бывшим президентом, а ныне узурпатором и убийцей Лукашенко…

5 225 6 35977 29.11
Блоги

Михаил Таратута журналист

Пирог победы на столе: как делить будем? Лидеры BLM так и вовсе считают, что именно они, мобилизовав афроамериканский электорат, принесли Байдену победу на блюдечке. И теперь вся эта публика требует свою долю победного пирога…

5 140 6 22993 03.12

Популярное за неделю

Новости

Укладывать трубы в водах Германии в рамках «Северного потока-2» будет баржа «Фортуна» Она может приступить уже сегодня…

5 60 6 14915
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Они понимают, что им этого никогда не простят — не простят сладострастных избиений, садистских издевательств: «Пойте гимн!». Они от этого сами себя заводят. Им хочется чувствовать свое превосходство над жертвами…

5 81 6 102688 28.11
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Правильно ли поступил Черномырдин, начав переговоры с Басаевым?
5 45 6 11932 28.11
Блоги

76 ответов правительства Германии на вопросы депутатов Бундестага об отравлении Алексея Навального «Федеральное правительство считает, что российские власти обладают собственными биоматериалами Алексея Навального и всей необходимой информацией, чтобы объяснить события, происходящие на территории России»...

5 229 6 126617 30.11
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Без индексации работающим Без индексации работающим Осенью мы наблюдали некую суету и в Минтруде, и среди депутатов Госдумы (даже среди депутатов-единороссов) по этому вопросу – обсуждались варианты, как все-таки решить вопрос с индексацией…

5 129 6 119223 01.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8882259
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4722669

Сегодня в эфире