Власти турецкой Антальи, несмотря на карантинные меры, позволили жителям покинуть свои дома во избежание их обрушения

Власти турецкой Антальи, несмотря на карантинные мероприятия, позволили жителям покинуть свои дома во избежание их обрушения. Сегодня у берегов Турции произошло землетрясение. Губернатор провинции утверждает, что сообщений о каких-либо разрушениях не поступало, однако жителям разрешили выходить на улицу и находится у своих домов. В выходные дни на всей территории Турции действует комендантский час в рамках борьбы с коронавирусом.