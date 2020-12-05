Суд отправил под арест женщину, которая выбросила ребенка своих знакомых из окна квартиры в Новой Москве

Щербинский суд Москвы отправил под арест женщину, которая выбросила ребенка своих знакомых из окна квартиры в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в суде, об аресте подозреваемой, находящейся на седьмом месяце беременности, ходатайство следствие. Дарья Шавелкина 4 декабря выкинула с 13 этажа грудного ребенка своей подруги, за которым ее попросили присмотреть. Двухмесячный младенец погиб. О мотивах подозреваемой не известно