Суд отправил под арест женщину, которая выбросила ребенка своих знакомых из окна квартиры в Новой Москве

Щербинский суд Москвы отправил под арест женщину, которая выбросила ребенка своих знакомых из окна квартиры в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в суде, об аресте подозреваемой, находящейся на седьмом месяце беременности, ходатайство следствие. Дарья Шавелкина 4 декабря выкинула с 13 этажа грудного ребенка своей подруги, за которым ее попросили присмотреть. Двухмесячный младенец погиб. О мотивах подозреваемой не известно
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