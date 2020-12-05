В Армении оппозиция выдвинула очередной ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну с требованием отставки

Он тем временем ведёт переговоры об обмене пленными с Азербайджаном.

Армянская оппозиция сначала провела митинг на площади Свободы в центре Еревана, а затем направилась шествием к правительственным загородным домам. Как сообщает агентство ТАСС, люди пошли буквально по центральному проспекту, но полиция участников акции не задерживала.

Как объявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, собравшиеся хотят, чтобы премьер-министр Никол Пашинян сложил полномочия до вторника, 8-ого декабря. В противном случае оппозиционер грозился начать уличные акции по всей стране.

В первую очередь протестующие возмущены договором о прекращении огня, который Азербайджан, Армения и Россия подписали 10 ноября. Они считают его капитуляцией.

В то же время Пашинян объявил сегодня, что сторонам удалось согласовать обмен пленными. Это он назвал важнейшей целью в урегулировании конфликта.

Премьер-министр добавил, что Армения вывезла из зоны конфликта уже более 600 тел погибших. Он отметил, что скорее всего многие из этих людей считаются пропавшими без вести.

Также Азербайджан сегодня впервые опубликовал данные о погибших в карабахской войне. В Министерстве обороны сказали, что всего у них умерли почти 2800 военных.