Сторона защиты ученого-физика Анатолия Губанова подаст жалобу на его арест

В то же время, юристам не дают ознакомиться с материалами дела. Об этом «Эху Москвы» сообщила адвокат Ольга Динзе. Адвокаты также потребуют от суда принять во внимание факт плохого состояния здоровья ученого, добавила Ольга Динзе.
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