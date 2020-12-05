Сторона защиты ученого-физика Анатолия Губанова подаст жалобу на его арест

В то же время, юристам не дают ознакомиться с материалами дела. Об этом «Эху Москвы» сообщила адвокат Ольга Динзе. Адвокаты также потребуют от суда принять во внимание факт плохого состояния здоровья ученого, добавила Ольга Динзе.