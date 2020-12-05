Директор НКО «Правовая инициатива» Ванесса Коган обжаловала решение о лишении ее вида на жительство

Она является гражданкой США, но прожила в России последние 11 лет.

До разбирательства в суде Коган попросила приостановить действие решения столичного МВД, которое фактически означает депортацию из России, а также признать само постановление ведомства незаконным. Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь проекта «Правовая инициатива» Ксения Бабич. Она подчеркивает: Коган отрицает версию полиции, согласно которой ее действия могли создавать угрозу безопасности России.

Покинуть Россию в течение двух недель от Ванессы Коган потребовали в минувшую среду. Сама она в разговоре с газетой «Коммерсантъ» утверждала, что ее кандидатуру не одобрили в ФСБ. В сентябре Коган подавала заявление на получение гражданства России в упрощенном порядке, но ей отказали.

Коган является директором голландского фонда «Правовая инициатива», а также руководит ее российскими проектами. Организация, в частности, представляет интересы россиян в Европейском суде по правам человека. Некоторые правозащитники подчеркивают, что Коган занимается защитой жертв домашнего насилия и борется с дискриминацией женщин и детей, в том числе, на Северном Кавказе.

В прошлом году в офисе «Правовой инициативы» в Ингушетии проходили обыски, после чего фонд был внесен в список иностранных агентов.