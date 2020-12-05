Почти 2 тысячи рублей будет стоить вакцина «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи

Это первый препарат, зарегистрированный в стране – в рамках процесса массовой вакцинации его будут выдавать бесплатно.

1942 рубля будет стоить доза «Спутника», то есть два компонента вакцины. предельную отпускную цену зарегистрировал Минздрав России, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. Цена упаковок на 5 доз, соответственно, будет стоить около 10 тысяч рублей. Но в правительстве подчеркивают, что для россиян вакцинация будет бесплатной и исключительно добровольной. Ранее «Спутник» был включен в перечень жизненно необходимых лекарств.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что, вакцинация – важный аспект борьбы с коронавирусом. По его словам, прививать нужно в первую очередь медиков и учителей, потом – другие группы риска. Несмотря на обновленный максимум по суточному приросту заболевших в стране, с точки зрения Мурашко, ситуация в целом остается достаточно стабильной. Рост количества инфицированный умеренный, и чтобы перейти к снижению показателей, нужно придерживаться соблюдения профилактических мер.

Также стало известно, что правительство продлило до февраля выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом. Такое решение принято на фоне сохраняющегося дефицита препаратов.

Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции по поручению президента Владимира Путина начнется в стране на следующей неделе. Прививки будут добровольными и бесплатными, в первую очередь инъекции сделают гражданам из групп риска: медикам, учителям, соцработникам, сотрудникам правоохранительных органов.

В Москве вакцинация «Спутником V» началась сегодня, днем ранее стартовала электронная запись на прививку. Ее делают жителям-первоочередникам – учителям, медикам и соцработникам.

Ковид-19 – опасная болезнь, и привиться от неё нужно всем – сказал «Эху» один из прошедших вакцинацию Дмитрий. «Везде всюду коронавирус. В общественном транспорте – везде! И вариантов немного – вы либо переболеете, либо вы вакцинируетесь и у вас появится иммунитет. Где бы вы ни работали в любом случае вакцинироваться, я считаю, необходимо», — сказал Дмитрий. Всего в Москве открыто около 70 прививочных центров. Они работают с 8 утра до 8 вечера.

С начала пандемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 2,431 млн человек Суточный прирост превысил 28 780. Всего в стране от коронавируса умерли более 42 680 чел. При этом только за минувшие сутки – 508.