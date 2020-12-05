Из-за морозов в Оймяконе произошел несчастный случай

Управление СК по Якутии расследует гибель человека в 120 километрах от села Томтор. Участковый обнаружил замёрзшую «Тойоту» с двумя молодыми людьми. Один к тому моменту уже умер, а второго, с признаками обморожения госпитализировали. Следователи предполагают, что ночью при температуре около минус 50 машина сбилась с пути. У нее, как оказалось, был повреждён радиатор.