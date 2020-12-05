Германия определилась с трубоукладчиком «Северный Поток-2»

Укладывать трубы газопровода в территориальных водах ФРГ будет баржа «Фортуна», недавно сменившая владельца. Это следует из свежего навигационного предупреждения Федерального морского и гидрографического агентства. В настоящее время «Фортуна» стоит в немецком порту Висмар.