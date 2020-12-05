Премьер-министр Армении Пашинян объявил о согласовании с Азербайджаном обмена пленными по принципу «всех на всех»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о согласовании с Азербайджаном обмена пленными по принципу «всех на всех». По его словам, это касается не только плененных во время вооруженного карабахского конфликта, но и до него оказавшихся на армянской или азербайджанской территории. Пашинян отметил, что необходимо также разработать механизмы возвращения пленных, данные о которых могут появиться в будущем.