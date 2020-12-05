Суд признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна

Басманный суд Москвы признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна, отца трех сестер, обвиняемых в его убийстве. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Алексей Липцер. По его словам, теперь Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян могут стать потерпевшими, когда следователи возбудят уголовное дело.