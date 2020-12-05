Защита ученого-физика Анатолия Губанова обжалует его арест

Как сообщила ТАСС адвокат Ольга Динзе, апелляционная жалоба на решение суда будет подана в понедельник. Адвокат утверждает, что у ее подзащитного целый ряд хронических заболеваний. Губанов обвиняется в госизмене.
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