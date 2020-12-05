Следствие просит арестовать женщину, выбросившую младенца из окна в Новой Москве

Ее задержали накануне, вскоре после трагедии.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Дарьи Шавелкиной, об этом агентству ТАСС сообщили в Щербинском суде. Ее обвиняют по статье об убийстве малолетнего. Находящуюся на седьмом месяце беременности девушку задержали накануне, после того, как около дома в Новой Москве обнаружили тело двухмесячной девочки. Как писали СМИ, Шавёлкина пришла домой к свое подруге, та попросила ее посидеть с ребенком, пока она будет в магазине. По одним данным, именно в это время женщина выбросила ребенка из окна квартиры, расположенной на 13 этаже. По другим – мать младенца в этот момент находилась в квартире, но ничего не успела сделать. Ребенок не выжил. Сама Шавелкина не смогла объяснить причины своего поступка. По неподтвержденной информации, у женщины может быть психическое расстройство.

Прокуратура Москвы начала проверку. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.