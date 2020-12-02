Президент Азербайджана распорядился праздновать День победы 10 ноября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился праздновать День победы 10 ноября, в день, когда начали действовать договоренности о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По условиям этого соглашения, подписанного Арменией, Россией и Азербайджаном, Баку получил контроль над рядом территорий Карабаха.