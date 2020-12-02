Президент Азербайджана распорядился праздновать День победы 10 ноября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился праздновать День победы 10 ноября, в день, когда начали действовать договоренности о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По условиям этого соглашения, подписанного Арменией, Россией и Азербайджаном, Баку получил контроль над рядом территорий Карабаха.
2020-12-02T17:33:43+03:00
2020-12-02T17:33:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2751484-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 02 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…