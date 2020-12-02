Мемуары наёмника из частной военной компании Вагнера сняты с публикации

Автор Марат Габидуллин отозвал тираж. С чем связано такое решение пока неизвестно, пишет сайт «Медуза» со ссылкой на издательство. Кинга под названием «В одну реку дважды» должна была выйти в декабре. Вчера на сайте «Медуза» было опубликовано интервью с Габидуллиным о мемуарах, которые автор назвал исключительно документальными. Напомню, что предполагаемым владельцем ЧВК Вагнера называют бизнесмена Евгения Пригожина, близкого к президенту Владимиру Путину.
2020-12-02T17:32:55+03:00
2020-12-02T17:55:56+03:00
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17:32, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…