Мемуары наёмника из частной военной компании Вагнера сняты с публикации

Автор Марат Габидуллин отозвал тираж. С чем связано такое решение пока неизвестно, пишет сайт «Медуза» со ссылкой на издательство. Кинга под названием «В одну реку дважды» должна была выйти в декабре. Вчера на сайте «Медуза» было опубликовано интервью с Габидуллиным о мемуарах, которые автор назвал исключительно документальными. Напомню, что предполагаемым владельцем ЧВК Вагнера называют бизнесмена Евгения Пригожина, близкого к президенту Владимиру Путину.