Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса. Обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой, глава государства сказал, что просит приступить на следующей неделе. Предполагается, что первыми привьют врачей и учителей. Голикова заверила, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.

Отмечу, распоряжение о начале массовой вакцинации в России президент Путин дал спустя несколько часов после того, как Великобритания первой в мире одобрила для массового использования вакцину от коронавируса, разработанную американской Pfizer и немецкой BioNTech.