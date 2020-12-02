Посол Израиля про убийство Фахризаде: Нас обвиняют всегда, у Ирана есть чуть-чуть больше врагов, чем только Израиль

Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было в интересах не только Израиля. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви.

На вопрос, в интересах ли Израиля была смерть ученого, А.Бен Цви ответил: «Нас обвиняют всегда, у Ирана есть чуть-чуть больше врагов, чем только Израиль… Я считаю, что это не только в интересах Израиля. Военная ядерная программа Ирана, с которой он был связан, беспокоила очень многих людей во всем мире. Я считаю, что это беспокоило и Израиль, и страны Персидского залива, и США, и Европу», — сказал дипломат.

Посол отметил, что проблема разработки ядерного оружия в Иране касается не только Израиля. «Часть соглашений, которые мы подписали сейчас в Персидском заливе, это страны, которые понимают, что в этом регионе это их проблема — это не Израиль. И они начинают думать о своих интересах, и это очень важно», — отметил он.

27 ноября произошло покушение на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд. Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице.