Посол Израиля в России: Сотрудничество с Ираном возможно, когда он перестанет угрожать Израилю

Сотрудничество с Ираном возможно, когда он перестанет угрожать Израилю. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Пока они не перестанут каждый день говорить: «мы хотим снести Израиль с карты мира». Я дам пример: если у вас есть сосед, вы встречаетесь в лифте, и он каждый день вас видит и говорит: «Я тебя убью». Как вы говорите, — «слова». Но если он заходит в магазин с оружием, я бы начал бояться. Для нас главная стратегическая угроза – это Иран. У них есть не только намерения, но и возможности, мы всегда должны это брать на учет. Есть у них ядерная программа, вооружение, есть баллистические ракеты, финансирование терроризма против нас. Вот когда они это перестанут. Мы же с Ираном до 1979 года были в хороших отношениях, у нас нет ничего против иранского народа. Но, если они финансируют обстрел Израиля с Сектора газа или с Ливана, то у нас проблемы», – сказал он.