Посол Израиля в России: Израиль против ядерной сделки с Ираном, которая не включает программу стратегических ракет

Израиль против ядерной сделки с Ираном, которая не включает программу стратегических ракет. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Наша позиция по соглашению по ядерной программе Ирана – мы с самого начала были против этого соглашения. Мы говорим, что это соглашение неправильное. Например, это соглашение не включает все, что связано с программой стратегических ракет Ирана. Добавьте к этому возможности ядерного вооружения: стратегические ракеты Иран сейчас развивает на дальность 2500 километров. Это не Израиль, Израиль находится ближе к Ирану, чем 2,5 тысяч километров. Кроме того, финансирование терроризма. Это Хизбалла, — я знаю, что у России другое отношение, мы просто стараемся показать нашу позицию. Хизбалла, у которой сто тысяч ракет, больше чем у многих армий в мире. В Йемене шиитские милиции, в Ираке. В Сирии. Все это финансируется Ираном. Кроме того, у Ирана есть военно-ядерная программа, тот архив, который показали всем», — сказал он.