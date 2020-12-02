В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все кафе и рестораны

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов в рамках мер по борьбе с коронавирусом. С 30 декабря по 10 января городские власти ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов. Кроме того, начиная с ближайшей пятницы, губернатор распорядился не пускать посетителей в аквапарки и океанариумы Петербурга.
2020-12-02T17:06:08+03:00
2020-12-02T17:06:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:06, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…