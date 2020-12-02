В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все кафе и рестораны

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов в рамках мер по борьбе с коронавирусом. С 30 декабря по 10 января городские власти ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов. Кроме того, начиная с ближайшей пятницы, губернатор распорядился не пускать посетителей в аквапарки и океанариумы Петербурга.