Минюст США, по неофициальным данным, расследует случаи взяток в Белом доме в обмен на президентское помилование

Министерство юстиции США, по неофициальным данным, расследует случаи взяток в Белом доме в обмен на президентское помилование. Президент США это отрицает.

Упоминание о новом расследовании в отношении неких юристов и чиновников из нынешней американской администрации содержится в одном из судебных документов, которые оказались в распоряжении телеканала CNN. Документ отредактирован, поэтому пока остаются неизвестными имена подозреваемых, и также сама коррупционная схема. Упоминается лишь, что некто предлагал «значительный политический вклад в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора». Часть документов, как удалось выяснить телеканалу, прокуроры смогли получить еще летом, при обыске в офисе одного из юристов. Но до сих пор обвинения не предъявлены. Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что эта публикация стала очередным примером фальшивых новостей. В министерстве юстиции страны заметили, что ни один правительственный чиновник не был и в настоящее время является объектом или целью расследования по данному делу.

Дональд Трамп за время своего президентства помиловал 29 человек и смягчил приговоры 16 людям, напоминает CNN. Только на прошлой неделе глава Белого дома помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который был осужден за то, что солгал при допросах в ФБР.