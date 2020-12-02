Житель Татарстана получил условный срок за размещение фотографии Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк»

Мухаммеду эль-Айюби, помимо одного года условно, назначили штраф 150 тысяч рублей, — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. Эль-Айюби признал вину и публично принес извинения.
2020-12-02T17:04:00+03:00
2020-12-02T17:49:23+03:00
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17:04, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…