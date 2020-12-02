Президент Владимир Путин распорядился приступить к масштабной вакцинации от коронавируса на следующей неделе. С соответствующими словами он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, — сообщает РИА Новости. Путин добавил, что промышленность в России готова к всеобщей вакцинации от COVID-19. Производство вакцины дает возможность в ближайшее время начать массово вводить препарат врачам и учителям. Голикова в ответ сказала, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. Она подтвердила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре.

Отметим, президент Владимир Путин сделал заявление о начале массовой вакцинации спустя несколько часов после того, как Великобритания первой в мире одобрила для массового использования вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Власти Соединенного королевства уже заказали 40 миллионов доз препарата. Премьер Великобритании Борис Джонсон высоко оценил это решение британского агентства по регулированию лекарственных средств. Ранее Pfizer и BioNTech сообщали, что их вакцина показала эффективность 95% по итогам третьего этапа испытаний.