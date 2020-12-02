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Эксклюзив Эха 16:54, 02 декабря 2020

Посол Израиля в РФ считает, что не стоит вводить жесткий локдаун в России, это сильно ударит по экономике страны

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви высказал своей мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что не стоит вводить жесткий локдаун в России в связи с распространением коронавируса.

Отвечая на соответствующий вопрос, посол ответил: «Я считаю, что не надо. Потому что мы будем бороться с вирусом, будет и вакцина, и люди придут к пониманию обязательного ношения масок и соблюдения социальной дистанции. От локдауна слишком большой экономический эффект получается», — отметил липломат.

По словам А.Бен Цви, в Израиле в результате введения жесткого локдауна безработица достигла 20%.

«У нас сейчас повысилась безработица от 4% до 20%. Это экономически очень трудно. Я не специалист, и в Израиле нет одного решения. На фоне второй волны второй локдаун был не такой, потому мы открыли все постепенно. А в первый локдаун были открыты (заведения) сразу все, и был пик заболеваний», — сказал дипломат.

Посол считает, что необходимо дождаться вакцин от коронавируса, а пока жестко соблюдать режим ношения масок и социального дистанцирования.
«Мы будем бороться с вирусом. Но должна быть дисциплина людей. То, что носить маски, в транспорте, магазинах, везде где есть люди. Ограничения посещения музеев и театров, не закрывать, но ограничивать», — считает он.

А.Бен Цви так же отметил, что во время второго локдауна в Израиле полицейские меньше штрафовали нарушителей режима, чем весной.



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