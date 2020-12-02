Посол Израиля в России: Израиль всегда будет сотрудничать с США, вне зависимости от президента

Израиль всегда будет сотрудничать с США, вне зависимости от политических взглядов их президента. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Наше сотрудничество с администрацией президентов США, республиканцы или демократы – неважно, у нас всегда было сотрудничество. С одними лучше, с другими хуже, но мы стратегические партнеры – это факт. Это не изменялось и не изменится еще очень много лет. Ясно, что во время администрации Трампа было несколько очень важных событий, которые мы очень ценим – перенесли посольство в Иерусалим, они очень помогли с подписанием соглашения с Бахрейном, Эмиратами и так далее, то есть обстановка в регионе меняется. Все, что связано с Ираном», — сказал он.