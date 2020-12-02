Посол: Решения по вопросу о производстве российской вакцины на территории Израиля пока нет, но сотрудничество идет

Решения по вопросу о производстве российской вакцины на территории Израиля пока нет, но сотрудничество идет. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви.

На вопрос, готовы ли в Израиле производить вакцины против коронавируса других стран, и в частности, российскую, посол ответил:

«Такой вопрос поднимается не только с российской вакциной. Путин говорил с нашим премьер-министром. Решения еще нет. Решения не принято, но я бы сказал, что в какой-то мере уже сотрудничество идет. Как я сказал, в Сколково с нашим медцентром «Хадасса». Мощности для этого у нас, конечно, есть», — сказал дипломат.

А.Бен Цви также отметил, что израильская вакцина против ковида на данный момент проходит испытания, но готова она будет, скорее всего, к 2021 году.

«Наша вакцина, по-видимому, будет готова только к лету 21 года . Первый план – сделать 15 млн. доз вакцин. Больше половины, видимо, мы будем продавать в мире», — сказал дипломат.