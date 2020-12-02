Посол Израиля в России: Частота обращений россиян за израильским паспортом увеличилась в 2019 году

Частота обращений россиян за израильским паспортом увеличилась в 2019 году. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви. «Честно сказать, не знаю. Но эта тенденция постоянная. Сейчас, не уверен, что она увеличивалась с 2018 на 2019 год немножко увеличилась. А с 2019 на 2020 год у меня просто нет статистики», — сказал он.