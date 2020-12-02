На 87-ом году жизни скончалась актриса Нина Иванова — исполнительница главной роли в фильме Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице». Об этом сообщает Союз кинематографистов. «Весна на Заречной улице» стала одной из самых популярных картин в прокате в 50-ых годах. Тогда фильм собрал у экранов свыше тридцати миллионов зрителей, — отмечает агентство ТАСС. Нина Иванова также исполнила роли в фильмах «Киевлянка», «Любовью надо дорожить». Впоследствии она сама окончила режиссерские курсы и сняла несколько эпизодов «Ералаша».