На 87-ом году жизни скончалась актриса Нина Иванова — исполнительница главной роли в фильме Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице». Об этом сообщает Союз кинематографистов. «Весна на Заречной улице» стала одной из самых популярных картин в прокате в 50-ых годах. Тогда фильм собрал у экранов свыше тридцати миллионов зрителей, — отмечает агентство ТАСС. Нина Иванова также исполнила роли в фильмах «Киевлянка», «Любовью надо дорожить». Впоследствии она сама окончила режиссерские курсы и сняла несколько эпизодов «Ералаша».
2020-12-02T16:37:03+03:00
2020-12-02T16:40:43+03:00
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16:37, 02 декабря 2020
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