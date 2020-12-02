Студенты мед.вузов и колледжей получат по 10 и 7 тыс. руб. соответственно за прохождение практики в условиях пандемии

Студенты медицинских вузов и колледжей получат по 10 и 7 тысяч рублей соответственно в ноябре и декабре за прохождение практики в условиях пандемии. Это следует из постановления правительства. Ранее премьер Михаил Мишустин пообещал выделить миллиард рублей на поддержку студентов-медиков, которые сейчас работают в больницах.