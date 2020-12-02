Студенты мед.вузов и колледжей получат по 10 и 7 тыс. руб. соответственно за прохождение практики в условиях пандемии

Студенты медицинских вузов и колледжей получат по 10 и 7 тысяч рублей соответственно в ноябре и декабре за прохождение практики в условиях пандемии. Это следует из постановления правительства. Ранее премьер Михаил Мишустин пообещал выделить миллиард рублей на поддержку студентов-медиков, которые сейчас работают в больницах.
2020-12-02T16:36:25+03:00
2020-12-02T17:49:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2751440-echo.html
https://cdn.echo.msk.ru/files/3357278.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:36, 02 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…