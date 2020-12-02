Глава Калининградской области утверждает, что Мурашко обнародовал неверные данные о ситуации с коронавирусом в регионе

Глава Калининградской области утверждает, что министр здравоохранения Михаил Мурашко обнародовал неверные данные о ситуации с коронавирусом в регионе. Антон Алиханов заверил, что для больных с COVID-19 свободно почти 20% коек, — пишет РБК. Мурашко, по его словам, привел устаревшие сведения. Накануне министр назвал Калининградскую область одним из двух регионов, где ситуация с местами для пациентов с коронавирусом вызывает наибольшую тревогу. По данным министерства, в области осталось менее пяти процентов свободных коек. Вторым тревожным регионом министр Мурашко назвал Петербург.
2020-12-02T16:34:41+03:00
2020-12-02T17:50:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2751438-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3357280.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:34, 02 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…