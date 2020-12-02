Глава Калининградской области утверждает, что Мурашко обнародовал неверные данные о ситуации с коронавирусом в регионе

Глава Калининградской области утверждает, что министр здравоохранения Михаил Мурашко обнародовал неверные данные о ситуации с коронавирусом в регионе. Антон Алиханов заверил, что для больных с COVID-19 свободно почти 20% коек, — пишет РБК. Мурашко, по его словам, привел устаревшие сведения. Накануне министр назвал Калининградскую область одним из двух регионов, где ситуация с местами для пациентов с коронавирусом вызывает наибольшую тревогу. По данным министерства, в области осталось менее пяти процентов свободных коек. Вторым тревожным регионом министр Мурашко назвал Петербург.