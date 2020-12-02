Путин: Россия может начать поставки вакцин от коронавируса и их производство в странах ОДКБ

Россия может начать поставки вакцин от коронавируса и их производство в странах ОДКБ, — заявил президент Владимир Путин. Завод по производству российской вакцины, в частности, в ближайшее время планируется построить в Казахстане.
2020-12-02T16:33:15+03:00
2020-12-02T17:50:42+03:00
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16:33, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…