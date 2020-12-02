Guardian: Министерство юстиции США занялось расследованием дела о возможных взятках за президентское помилование

Министерство юстиции США занялось расследованием дела о возможных взятках за президентское помилование. Об этом пишет газета The Guardian. В документе, на который ссылается издание, не упоминается Дональд Трамп, однако, описывается схема, предполагающая существенные политические взносы в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора. Публикация о начале расследования вышла на фоне сообщений о планах Дональда Трампа помиловать несколько человек до того, как он покинет президентский пост. Сам Трамп в Твиттере назвал информацию о расследовании фейком.
2020-12-02T16:32:28+03:00
2020-12-02T17:50:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2751434-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3357284.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 02 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…