Guardian: Министерство юстиции США занялось расследованием дела о возможных взятках за президентское помилование

Министерство юстиции США занялось расследованием дела о возможных взятках за президентское помилование. Об этом пишет газета The Guardian. В документе, на который ссылается издание, не упоминается Дональд Трамп, однако, описывается схема, предполагающая существенные политические взносы в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора. Публикация о начале расследования вышла на фоне сообщений о планах Дональда Трампа помиловать несколько человек до того, как он покинет президентский пост. Сам Трамп в Твиттере назвал информацию о расследовании фейком.