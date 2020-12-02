МВД аннулировало вид на жительство директора правозащитного проекта «Правовая инициатива»

В ведомстве заявили, что Ванесса Коган, которая 11 лет живет в России и имеет гражданство США, представляет угрозу безопасности нашей стране. От нее потребовали покинуть Россию в течение двух недель, — сообщает «Радио Свобода». Как напоминает сайт «Медиазона», «Правовая инициатива», в том числе, представляет интересы россиян в ЕСПЧ. Юристы фонда, в числе прочих, защищали участников ингушских протестов. Год назад «Правовую инициативу» внесли в список иностранных агентов.
2020-12-02T16:31:37+03:00
2020-12-02T16:31:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…