Посол: Израиль планирует закупить 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса

Израиль планирует закупить 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви. «Мы хотим быстрее вакцинировать всех наших граждан. На правительственном уровне нет пока договоренностей о поставках вакцин. Есть на уровне самой большой больницы «Хадасса», у которой есть у нас филиал в Сколково. Есть договоренность на поставку 1,5 млн доз в Израиль. Минздрав наш должен разрешить, и если он подтвердит, это будет закуплено», — сказал дипломат. Кроме того, сказал А.Бен Цви, что в случае разработки вакцины от коронавируса, Израиль готов поделиться с миром этим изобретением.
2020-12-02T16:25:16+03:00
2020-12-02T16:25:36+03:00
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Эксклюзив Эха 16:25, 02 декабря 2020
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