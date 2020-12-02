Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о том, что горнолыжные курорты в Австрии откроются 24 декабря, однако туристов они будут готовы принять только с 7 января. В Австрии с 17 ноября по 7 декабря действует жесткий карантин в связи с распространением коронавируса.
2020-12-02T16:05:35+03:00
2020-12-02T16:05:35+03:00
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16:05, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…