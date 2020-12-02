Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о том, что горнолыжные курорты в Австрии откроются 24 декабря, однако туристов они будут готовы принять только с 7 января. В Австрии с 17 ноября по 7 декабря действует жесткий карантин в связи с распространением коронавируса.