Житель Татарстана получил условный срок и штраф из-за публикации фотографии Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Житель Татарстана получил условный срок и крупный штраф из-за публикации фотографии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Это не первое подобное дело.

1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штраф 150 тысяч рублей назначили Мухаммеду Эль-Айюби по двум статьям: о покушении на реабилитации нацизма и незаконное хранение растений, содержащих наркотические вещества в значительном размере. Суд признал, что Эль-Айюби в начале мая выложил на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографию Гитлера в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Как утверждают в Следственном комитете, житель Татарстана признался, что симпатизирует Гитлеру, поэтому и опубликовал фотографию. Отмечается, что вину он признал и публично принес извинения. Во время обыска у Эль-Айюби выяснилось, что он также выращивал растения с содержанием наркотических веществ.

Это не единственное подобное дело, возбужденное из-за публикации на сайте «Бессмертный полк» портретов нацистов. Известно, что к ответственности привлекали, например, Андрея Шабанова из Самары, а также Даниила Симонова из Перми и Вячеслава Круглова из Ульяновска. По их словам, они просто пошутили. Следствие их действия расценило как одобрение преступлений нацистского режима.

Несколько дней назад в Госдуму внесли законопроект, приравнивающий демонстрацию изображений нацистов к пропаганде нацистской символики. Штраф для физических лиц составит не более двух тысяч рублей