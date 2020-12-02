Журналиста «Эха Москвы» в Пскове Калиниченко вызвали в центр «Э» в связи с заявлением депутата Госдумы Васильева

Журналиста «Эха Москвы» в Пскове Константина Калиниченко вызвали в центр «Э» в связи с заявлением, написанным депутатом Государственной думы Александром Васильевым, с обвинением в экстремизме. Об этом журналист сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня я был вызван в так называемый центр «Э» для дачи объяснений. Депутат Госдумы Александр Васильев от Псковской области написал на меня заявление на имя министра внутренних дел Колокольцева. Якобы в моей публикации трехнедельной давности «Популисты и иждивенцы у власти» депутат Васильев обнаружил проявления экстремизма и неуважения к власти. Никаких экстремистских идей, предложений и высказываний в мой публикации, естественно, нет. То, что критику в отношении себя депутат Васильев посчитал проявлением неуважения к власти, думаю, что это его личные проблемы. Полагаю, что будет экспертиза текста, которая, надеюсь, подтвердит мою точку зрению», — сказал он.

Журналист добавил, что статья является расшифровкой его авторской передачи на «Эхо Москвы» в Пскове.

«Там речь шла в целом о деятельности нашего депутата Александра Васильева, о том, что его деятельность не что иное как популизм, набор вредных и бессмысленных инициатив, что человек совершенно оторвался от объективной реальности», – заключил он.