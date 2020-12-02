Часть пешеходного моста обрушилась на железнодорожные пути у подмосковных Химок, — сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу подмосковного МЧС. Это произошло во время демонтажа старого пешеходного моста на перегоне Химки-Сходня. В сообщении Октябрьской железной дороги подчеркивается, что работу выполняла сторонняя организация. Из-за обрушения задержаны 8 пригородных поездов и Сапсан.