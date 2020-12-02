Часть пешеходного моста обрушилась на железнодорожные пути у подмосковных Химок, — сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу подмосковного МЧС. Это произошло во время демонтажа старого пешеходного моста на перегоне Химки-Сходня. В сообщении Октябрьской железной дороги подчеркивается, что работу выполняла сторонняя организация. Из-за обрушения задержаны 8 пригородных поездов и Сапсан.
2020-12-02T15:36:20+03:00
2020-12-02T15:36:20+03:00
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15:36, 02 декабря 2020
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