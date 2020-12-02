Студенты медицинских колледжей и вузов получат выплаты в ноябре-декабре за прохождение практики в условиях пандемии

Студенты медицинских колледжей и вузов получат выплаты 7 и 10 тысяч рублей соответственно в ноябре-декабре за прохождение практики в условиях пандемии. Это следует из распоряжения правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.