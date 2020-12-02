Студенты медицинских колледжей и вузов получат выплаты в ноябре-декабре за прохождение практики в условиях пандемии

Студенты медицинских колледжей и вузов получат выплаты 7 и 10 тысяч рублей соответственно в ноябре-декабре за прохождение практики в условиях пандемии. Это следует из распоряжения правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
2020-12-02T15:35:49+03:00
2020-12-02T15:35:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…