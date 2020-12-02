ВЦИОМ: 62% россиян считают отказ в оказании бесплатной медпомощи и ее низкий уровень вполне реальными проблемами

62% россиян, опрошенных ВЦИОМ, считают отказ в оказании бесплатной медицинской помощи и ее низкий уровень вполне реальными проблемами, с которыми они могут столкнуться. В марте опасения подобного рода высказывали 42% респондентов, — отмечает Интерфакс.
2020-12-02T15:34:47+03:00
2020-12-02T15:34:47+03:00
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15:34, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…