ВЦИОМ: 62% россиян считают отказ в оказании бесплатной медпомощи и ее низкий уровень вполне реальными проблемами

62% россиян, опрошенных ВЦИОМ, считают отказ в оказании бесплатной медицинской помощи и ее низкий уровень вполне реальными проблемами, с которыми они могут столкнуться. В марте опасения подобного рода высказывали 42% респондентов, — отмечает Интерфакс.