Совфед одобрил пакет законов, которые устанавливают наказание в виде срока до 10 лет за отчуждение части территории РФ

Совет Федерации одобрил пакет законов, которые устанавливают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за отчуждение части территории России. Кроме того, вводится административная ответственность за публичные призывы к отчуждению территорий. Повторное нарушение в течение года влечет уголовную ответственность, — сообщает «Коммерсантъ».