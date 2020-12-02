Совфед одобрил пакет законов, которые устанавливают наказание в виде срока до 10 лет за отчуждение части территории РФ

Совет Федерации одобрил пакет законов, которые устанавливают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за отчуждение части территории России. Кроме того, вводится административная ответственность за публичные призывы к отчуждению территорий. Повторное нарушение в течение года влечет уголовную ответственность, — сообщает «Коммерсантъ».
2020-12-02T15:34:01+03:00
2020-12-02T15:34:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…