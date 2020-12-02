РИА: Похороны Ирины Антоновой состоятся 4 декабря на Новодевичьем кладбище

Похороны Ирины Антоновой состоятся 4 декабря на Новодевичьем кладбище, — сообщает РИА, ссылаясь на информированный источник. По его данным, прощание пройдет 3 декабря в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Из-за пандемии церемония будет закрытой, — добавил собеседник агентства.
2020-12-02T15:32:55+03:00
2020-12-02T16:06:30+03:00
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15:32, 02 декабря 2020
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Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…