РИА: Похороны Ирины Антоновой состоятся 4 декабря на Новодевичьем кладбище

Похороны Ирины Антоновой состоятся 4 декабря на Новодевичьем кладбище, — сообщает РИА, ссылаясь на информированный источник. По его данным, прощание пройдет 3 декабря в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Из-за пандемии церемония будет закрытой, — добавил собеседник агентства.