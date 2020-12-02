Неизвестный неделю угрожал артистам Мариинского театра в Петербурге. Их обещали облить кислотой.



Несколько анонимных писем с угрозами взорвать Мариинский театр и облить артистов кислотой поступили на электронную почту учреждения. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах. Никаких требований отравитель не выдвигал. Специалисты осмотрели здание и ничего опасного не обнаружили. Сейчас театр работает как обычно и готовится к спектаклям. Анонимные письма с угрозами о готовящихся взрывах поступают на электронные почты петербургских учреждений уже больше года. Их авторы требуют, чтобы предприниматель Константин Малофеев вернул якобы украденную электронную валюту. Малофеев все отрицает и попросил ФСБ разобраться с вымогателями.

Полиция начала проверку этих анонимных угроз, что установить личность отправителя.